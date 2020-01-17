Лидером рейтинга DxOMark по-прежнему остается смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G, при этом более доступный Honor V30 Pro по результатам тестов оказался на втором месте.

Как стало известно, Honor V30 Pro заработал всего на один балл меньше, чем лидер. Таким образом, Honor V30 Pro стал самым доступным камерофоном по версии DxOMark с результатом 122 балла.

Напомним, что в модели установлена основная камера с датчиками 6на 40, 8 и 12 Мп.

Камера, как рассказали эксперты, имеет высокую детализацию, качественное программное размытие фона, отличную стабилизацию в видео, а также точную автоматическую экспозицию.

При этом некоторые проблемы наблюдаются с автофокусом и в широкоугольном объективе, который дает сильные оптические искажения.