Honor V30 и Honor V30 Pro впервые подешевели в Китае

Бренд Honor официально снизил стоимость смартфонов Honor V30 и Honor V30 Pro на территории Китая.

Там, аппараты подешевели до 43 долларов. В частности, модель Honor V30 в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти предлагается за 428 долларов, а вариант 8/128 ГБ теперь оценен в 486 долларов.

«Про-версия» получила ценники 529 и 571 доллар за конфигурации 8/128 и 8/256 ГБ соответственно.

Стоит отметить, что эти модели смартфонов являются лучшими в линейке бренда. К тому же Honor V30 Pro даже вошел в тройку лучших камерофонов по версии DxOMark.