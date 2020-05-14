Honor V10 стал доступен с обновленной прошивкой EMUI 10

Молодежный смартфон на рынке появился в 2017 году

Honor V10 после обновления до EMUI 10 получил возможность работать с несколькими экранами, а еще аппарат можно подключить к ноутбуку Huawei и перетаскивать между устройствами файлы, а также их редактировать с помощью клавиатуры.

Honor V10 с новой прошивкой еще может отображать на экране ноутбука MateBook X Pro уведомления.

Оболочка EMUI 10 на смартфон еще приносит режим интеллектуальной зарядки и апрельский патч безопасности ОС Android.

Помимо обновления Honor V10, компания выпустила очередное обновление на смартфоны Huawei P30 Pro, P20 Pro, Mate 20 Pro и P30 Lite.

Теперь на этих аппаратах есть помощник Huawei Assistant, который как оказалось, невозможно удалить после его установки в систему. Новое обновление пока доступно не во всех регионах.