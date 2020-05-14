Honor V10 стал доступен с обновленной прошивкой EMUI 10

Honor V10 стал доступен с обновленной прошивкой EMUI 1014.05.2020 10:55
Молодежный смартфон на рынке появился в 2017 году
Honor V10 после обновления до EMUI 10 получил возможность работать с несколькими экранами, а еще аппарат можно подключить к ноутбуку Huawei и перетаскивать между устройствами файлы, а также их редактировать с помощью клавиатуры.
Honor V10 с новой прошивкой еще может отображать на экране ноутбука MateBook X Pro уведомления.
Оболочка EMUI 10 на смартфон еще приносит режим интеллектуальной зарядки и апрельский патч безопасности ОС Android.
Помимо обновления Honor V10, компания выпустила очередное обновление на смартфоны Huawei P30 Pro, P20 Pro, Mate 20 Pro и P30 Lite.
Теперь на этих аппаратах есть помощник Huawei Assistant, который как оказалось, невозможно удалить после его установки в систему. Новое обновление пока доступно не во всех регионах.
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