Honor в России объявила о скидках до 60% на свою продукцию

Отличные скидки на устройства бренда Honor предлагают с 30 марта по 14 апреля.

В списке стран, где проводится масштабная акция, находится и Россия.

Всего же в акции участвует 18 стран мира. Она приурочена Honor Global Fans Day 2020 (Всемирный день поклонников Honor-2020).

Скидки будут действовать на всю продукцию бренда, и может достигать 60%. Участвовать в акции будут товары на HiHonor.com и в партнерских магазинах.