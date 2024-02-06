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Honor в космосе протестировала инновационный аккумулятор смартфона Honor Magic 6 Pro

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В январе этого года компания Honor представила свою новую серию смартфонов Magic 6.

Среди флагманской серии смартфон Honor Magic 6 Pro привлек особое внимание, за счет инновационной батареей второго поколения Qinghai Lake. Эта разработка в области аккумуляторных технологий обещает высокую производительность.

Для доказательства, эффективности аккумулятора, был произведён экстремальный тест смартфона на высоте при сильном холоде.

Honor опубликовала пост, в котором показала, как Honor Magic 6 Pro направляется в космос, чтобы протестировать возможности элемента питания. Magic 6 Pro был полностью заряжен, и на старте в нем включили воспроизведение видео. В полете минимальная температура окружающей среды опустилась до -18,3°C.

Полет смартфона длился более трех часов, после приземления в аппарате остаток заряда аккумулятора составлял 86%, что является рекордным показателем работы смартфона при низкой температуре.

 

Источник: ferra

Honor Honor Magic 6 Pro
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