Honor в апреле представит серию смартфонов Honor 30

Honor в апреле проведет презентацию серии Honor 30, которая будет состоять из трех моделей — Honor 30, Honor 30 Pro и более доступно варианта Honor 30 Lite.

Сообщается, что одновременно со смартфонами будут представлены планшеты семейства MagicPad.

Ожидается, что в Honor 30 и 30 Pro установят Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения, а в Honor 30 Lite «сердцем» будет Kirin 810.

Также пишут, что серия Honor 30 не получит камеры высокого разрешения. В китайской компании решили упор делать на размер пикселя, чтобы получались очень качественные ночные снимки.

Презентация Honor 30 может пройти не только в Китае, но и в Европе. В России смартфоны тоже должны представить, и презентация ожидается в апреле.