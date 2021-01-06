Honor в 2021 году выпустит 5G-смартфон на базе процессора Qualcomm

Скоро в модельной линейке бренда появятся новые смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения, которые будут основаны на процессорах от компании Qualcomm.

Как стало известно, в этом году Honor выпустит 5G-смартфон на базе процессора Qualcomm.

Это будут первые смартфоны, основанные на этих процессорах для бренда, который стал независимой компанией.

Qualcomm и Honor уже объявили о сотрудничестве, однако подробностей о новых смартфонах не раскрывают.

Согласно данным инсайдеров, компания выпустит в этом году четыре модели линейки V40. Все модели будут отличаться процессорами.

Так, в новинках будут использованы чипы от Qualcomm, HiSilicon, Exynos и MediaTek. Есть информация, что смартфон н абазе процессора Qualcomm выйдет ближе к середине года.