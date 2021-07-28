Honor Tablet V7 Pro будет упаковывать MediaTek Kompanio 1300T SoC

Honor запланировала мероприятие по запуску на 12 августа, на котором компания представит свой новый флагманский смартфон — Honor Magic 3. Наряду с этим бренд также, как ожидается, объявит о своем новом планшетном устройстве, получившем название Honor Tablet V7 Pro.

Теперь учетная запись Honor Smart Life в Weibo официально подтвердила, что грядущий планшет от этого бренда будет оснащен процессором MediaTek Kompanio 1300T, о котором вчера компания объявила.

MediaTek Kompanio 1300T имеет флагманскую архитектуру, аналогичную чипсету Dimensity 1200. Он построен на 6-нм узле TSMC и использует восьмиядерный процессор, который состоит из четырех ядер Cortex-A78 и четырех ядер Cortex-A55. Он включает в себя наноядерный графический процессор Mali-G77 MC9, который превосходит Mali G57 MC5, используемый его предшественником.

Он интегрирован с модемом 5G в диапазонах частот ниже 6 ГГц, который поддерживает две SIM-карты и двухканальную агрегацию несущих. Компания заявила, что Kompanio 1300T будет работать с планшетами, запуск которых начнется в третьем квартале этого года.

Недавно Хонор поделилась тизерным видео грядущего планшета, в котором рассказывается, что он будет иметь синюю кожаную отделку. На нем также показан модуль камеры, похожий на серию Honor 50 . На левой стороне также есть слот для SIM-карты, качелька регулировки громкости и микрофон. В центре планшета также есть логотип Honor.

В настоящее время доступно не так много информации о грядущем планшете Honor Tablet V7 Pro, но, учитывая, что он будет выпущен через пару недель, мы ожидаем узнать больше о нем через тизеры и утечки в ближайшие дни.

Источник — Astera.