Honor Tab V7 Pro теперь доступен для покупки в Китае

На прошлой неделе Honor официально выпустила свой Tab V7 Pro на китайский рынок вместе с несколькими другими продуктами компании, включая флагманские телефоны серии Honor Magic 3, Honor X20 5G и умные часы Honor Watch GS.

Теперь, спустя несколько дней после официального дебюта, Honor Tab V7 Pro доступен для покупки в Китае в трех цветовых вариантах — Chenhui Gold, Dawn Blue и Titanium Silver. Среди этих трех цветов Chenhui Gold и Dawn Blue изготовлены из простой кожи с текстурой телячьей кожи.

Что касается цены, варианты только для Wi-Fi доступны в трех вариантах памяти — 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти, 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти, стоимостью 2599 юаней (~ 400 долларов США), 2799 юаней (~ 431 доллар США) и 3299 юаней (~ 508 долларов США) соответственно. Модель с поддержкой 5G с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти стоит 3699 юаней (~ 570 долларов США).

В соответствии со спецификациями, Honor Tab V7 Pro оснащен 11-дюймовым ЖК-экраном, который предлагает разрешение экрана 2K с разрешением 2560 x 1600 пикселей, соотношение сторон 16:10, плотность пикселей 276ppi, частоту обновления 120 Гц и DCI-P3.

Внизу устройство работает на чипсете MediaTek Kompanio 1300T, что делает его первым в мире устройством с недавно анонсированной SoC. Он оснащен 7-слойной системой охлаждения для отвода тепла. Он также поддерживает технологию расширения RAM.

Что касается камеры, то здесь есть основная камера на 13 мегапикселей и макрообъектив на 2 мегапикселя. Устройство питается от аккумулятора емкостью 7250 мАч, который поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.

Другие функции устройства включают четыре динамика, две SIM-карты, Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1 и порт USB-C. Этот недавно выпущенный планшет Honor также поддерживает стилус Magic Pencil 2 и чехол-клавиатуру для работы на настольном компьютере.

Источник — Astera.