Honor стал третьим по величине брендом смартфонов в Китае

Honor стала третьим по величине брендом смартфонов в Китае. Компании удалось превзойти Xiaomi в августе 2021 года, поскольку ее продажи выросли на 18 процентов в ее родной стране.

Согласно отчету Counterpoint Research, китайский производитель смартфонов продемонстрировал рост на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, что сделало его одним из самых быстрорастущих брендов в регионе. Директор Research Tarun Pathak добавил , что «После того , как отделилась от Huawei , ЧЕСТЬ удалось восстановить связи с компонентными игроками. С тех пор, используя свои сильные научно-исследовательские возможности, HONOR запустила новые продукты и находится на пути быстрого восстановления в Китае. Серия HONOR 50 мгновенно завоевала успех в среднем сегменте».

В отчете добавлено, что компания также нацелена на премиальный сегмент. Другими словами, компания расширяет предложение смартфонов, что должно встряхнуть позиции на китайском рынке смартфонов. Старший аналитик Варун Мишра также заявил, что «за последний год на китайском рынке произошли перестановки. OPPO, vivo и Xiaomi активно расширяют свое присутствие в Китае с точки зрения продуктов, доли рынка и распределения. Apple с выпуском iPhone 13 также имеет значительную возможность захватить премиальный сегмент Huawei. Таким образом, конкуренция, вероятно, еще больше усилится во втором полугодии 2021 года ».

Он также добавил, что «HONOR будет и дальше расширять свой портфель по ценовым сегментам и географическим регионам. Тем не менее рост доли рынка за пределами Китая, вероятно, будет постепенным, поскольку лояльность в среднем сегменте остается низкой, и HONOR также придется восстановить свою дистрибьюторскую сеть. Кроме того, усиливается нехватка компонентов, что, вероятно, может помешать расширению компании в 2021 году. Помимо смартфонов, HONOR также расширяется на такие устройства, как ноутбуки, планшеты и носимые устройства в рамках своей стратегии 1 + 8 + N, которая направлена ​​на стимулирование роста в других сегментах».