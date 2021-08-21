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Honor создала собственный суббренд Xingyao Terminal

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Huawei в свое время создала суббренд Honor, под которым выпускались смартфоны, ноутбуки и разная носимая электроника.

Из-за санкций Huawei вынуждена была продать Honor, чтобы спасти бренд от краха, ее новым владельцем стала компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

Такое решение позволило Honor выйти из-под санкций и начать выпускать смартфоны с новыми процессорами и сервисами от Google.

Теперь Honor сама регистрирует новый суббренд, название которого Xingyao Terminal Co. Ltd.

Пока не сообщается, что это за компания и для каких целей ее создали. По слухам, под новым именем будет выпускаться носимая электроника.

Honor Xingyao Terminal
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