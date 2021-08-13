Honor только что выпустила свою последнюю флагманскую линейку смартфонов с серией Magic 3, которая ознаменовала ее возвращение в премиальный сегмент телефонов. Теперь генеральный директор бренда заявил, что компания будет стремиться конкурировать и захватывать долю рынка у Apple на рынке смартфонов высокого класса.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор китайского производителя смартфонов Чжао Мин. Он заявил, что компании удалось увеличить свою долю рынка в Китае с исторического минимума в 3 процента до 14,6 процента всего за три месяца. Это также позволило ему за это время стать одним из ведущих брендов смартфонов на своем домашнем рынке. Еще в июле 2021 года Чжао Мин также заявил, что Honor будет конкурировать с гигантом из Купертино, а его продукты будут конкурировать или даже превосходить Apple.

Исполнительный директор полагает, что компания даже сможет отобрать у Apple долю рынка смартфонов высокого класса. Кроме того, новости также поступают, поскольку ее бывшая материнская компания Huawei переживает спад на мировом и китайском рынках. Это также привело к тому, что различные китайские производители выпустили свои собственные флагманские телефоны высокого класса, чтобы воспользоваться пустотой, оставленной Huawei.

Примечательно, что высокопоставленный чиновник также добавил, что он не просто преследует только долю рынка, а нацелен на инвестирование в рынок и его исследования и разработки, чтобы лучше конкурировать на мировом рынке. Другими словами, компания также стремится сосредоточиться на зарубежных рынках за пределами Китая.

Источник — Astera.