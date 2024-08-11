Honor скоро запустит Honor Magic V3 на глобальный рынок

HONOR в Китае уже анонсировала складной смартфон Magic V3, а теперь бренд готовится к дебюту глобальной версии.

Новую версию заметили в базе Geekbench, а также глобальный Magic V3 получил сертификаты IMDA и TDRA, на что обратил внимание портал MySmartPrice.

Смартфон с номером модели FCP-N49 продемонстрировал результаты в тестах Geekbench: 1914 баллов в одноядерном и 5354 балла в многоядерном режимах.

HONOR оснастит Magic V3 восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,30 ГГц, а также 12 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Adreno 750.

Название устройства также подтверждается сертификатами GCF и TUV Rheinland, последний из которых указывает на защиту IPX0 и наличие варианта с поддержкой спутниковой связи.

Кроме того, смартфон будет работать на Magic OS 8.0 на базе Android 14 «из коробки». Сертификаты IMDA и EEC подтверждают, что Magic V3 в скором времени появится на рынках Сингапура, Южной Кореи, ОАЭ и Европы.