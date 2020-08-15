Honor скоро выпустит свой первый игровой ноутбук Honor Hunter

Игровые ноутбуки сейчас пользуются огромным спросом, и производители сейчас стараются не отставать от тенденций и удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей.

Honor тоже решила не отставать от других производителей ноутбуков и выпустить собственный игровой аппарат, который получит название Hunter и светящийся логотип на задней панели верхней крышки.

Накануне были опубликованы фото будущего ноутбука Honor Hunter. В частности, на фотографии можно увидеть подсветку логотипа и еще одного элемента, но из-за низкого качества изображения сложно понять, что это за элемент.

По слухам, в Honor Hunter будет установлен Intel Core 10-го поколения и дискретная графическая система от Nvidia, предположительно это будет GeForce GTX 1660 Ti.