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Honor сделала недорогой MagicBook X16 2024 на Ryzen 5 7640HS с 14 часами автономности

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Ноутбук MagicBook X16 2024 от Honor имеет несколько примечательных характеристик. Он оснащен процессором AMD Ryzen 5 7640HS, который является шестиядерным 12-поточным процессором с встроенной графикой Radeon 760M. Ноутбук поставляется с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной памяти.

Honor сделала недорогой MagicBook X16 2024 на Ryzen 5 7640HS с 14 часами автономности

MagicBook X16 2024 также оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 16:10. Дисплей имеет яркость 300 нит и антибликовое покрытие, а также сертификат TUV Rheinland за низкое излучение синего света.

Одной из интересных особенностей ноутбука является возможность переключения между двумя режимами производительности процессора: максимально производительным с TDP 45 Вт и более энергоэффективным с TDP 35 Вт. Переключение между режимами осуществляется нажатием сочетания клавиш Fn + P.

MagicBook X16 2024 обладает впечатляющей автономностью благодаря 60-ваттной батарее. Заявленное время работы составляет почти 14 часов просмотра локального Full HD-видео или 11,8 часа «средней офисной работы». Ноутбук также поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Весь этот функционал помещен в корпус толщиной 17,9 мм и весом 1,75 кг. Стоимость ноутбука MagicBook X16 2024 составляет $415.

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