Honor сделает большим внешний экран складного Magic V Flip

Осведомленный китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о грядущем смартфоне Honor V Flip.

Согласно его информации, этот смартфон-раскладушка будет изготовлен из высококачественных материалов, что становится всё более обычной практикой на рынке. Однако настоящая изюминка кроется в его внешнем экране.

Инсайдер утверждает, что внешний дисплей Honor V Flip займет почти всю площадь соответствующей панели. Он особо подчеркивает, что этот экран является «очень большим». Подробности о внутреннем экране пока не разглашаются.

Кроме того, Digital Chat Station добавляет, что Honor V Flip будет быстрым флагманским устройством, оснащенным самыми современными характеристиками.

Пока неизвестно, когда точно состоится выход Honor V Flip на рынок.