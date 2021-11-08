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Honor распространяется на торговые марки Magic Fold и Magic Wing в Европе

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Honor имеет амбициозные планы относительно себя в отношении производителя смартфонов и добивается прогресса в этом направлении, недавно став третьим по величине брендом смартфонов в Китае, обойдя, в частности, такие крупные компании, как Xiaomi.

Сейчас компания готовится к выпуску своего первого складного смартфона, и теперь кажется, что устройство можно было бы назвать Honor Magic Fold или Honor Magic Wing. Это связано с тем, что компания подала заявку на регистрацию товарных знаков этих двух имен в Европе.

Honor распространяется на торговые марки Magic Fold и Magic Wing в Европе

Сообщается, что Honor Magic Fold — это складной смартфон, но Honor Magic Wing может быть складным смартфоном или ноутбуком.

Honor распространяется на торговые марки Magic Fold и Magic Wing в Европе

Судя по имеющейся на данный момент информации, первый складной смартфон от Honor получит панель дисплея от BOE и Visionox. Также сообщается, что устройство будет иметь внутреннюю складную конструкцию, аналогичную Samsung Galaxy Z Fold2.

В некоторых отчетах утверждалось, что он будет иметь внутренний складной дисплей на 8 дюймов и экран на 6,5 дюймов. Также есть сообщения о том, что компания готовится выпустить складной телефон Honor Magic X, похожий на Huawei Mate X2 с точки зрения дизайна.

Honor продолжил стремительный рост после того, как в прошлом году он стал независимым брендом, отделившись от Huawei, и теперь сосредоточен на восстановлении своего места и возобновлении операций в регионах за пределами своей родной страны Китая. Наряду с этим у компании также есть амбициозный план по доминированию на рынке, и в настоящее время она сосредоточена на смартфонах премиум-класса.

Источник — Astera.

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