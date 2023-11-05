Honor раскрыла дизайн нового смартфона X50i Plus с камерой на 108 МП

Недавний отчет показал, что бренд готовится к выпуску смартфона Honor X50 GT, оснащенного OLED-дисплеем и чипсетом Snapdragon 888. Хотя официального подтверждения его существования пока нет, постер, который сейчас распространяется на Weibo, предполагает, что Honor вскоре выпустит новый телефон под названием Honor X50i +.

На постере выше видно, что Honor X50i + украшен уникальным модулем камеры заднего вида, в котором расположены две камеры и светодиодная вспышка.

Края телефона плоские, и ожидается, что он будет представлен в синем и розовом цветовых вариантах. Поскольку лицевая сторона устройства еще не раскрыта, неясно, есть ли на нем перфорация или экран с каплевидным вырезом. Устройство, похоже, оснащено боковым сканером отпечатков пальцев.

Предполагается, что устройство Honor с номером модели LLY-AN00, получившее одобрение китайских сертификационных платформ, таких как 3C и TENAA, может стать грядущим Honor X50i +.

Согласно объявлению TENAA, X50i + будет оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем FHD + с разрешением 2412 x 1080 пикселей и, вероятно, высокой частотой обновления. Он будет оснащен чипом с тактовой частотой 2,4 ГГц, который не указан, и поддерживает подключение 5G.

X50i будет поставляться с несколькими вариантами оперативной памяти, включая 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ, а также с различными объемами памяти, такими как 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. В нем не будет поддержки внешнего хранилища.

Honor X50i + будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. Он будет оснащен 8-мегапиксельной камерой на передней панели, в то время как камера заднего вида будет состоять из 108-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельной дополнительной камеры.

Сообщается, что Honor X50i + доступен для предварительных заказов в Китае и, как ожидается, поступит в продажу 10 ноября, в день проведения в Китае торгового фестиваля Double Eleven (11 ноября).