Honor анонсировал смартфон Honor 400 с камерой на 200 МП

Honor официально представил новый смартфон среднего класса — Honor 400. Модель получила мощную камеру на 200 МП, процессор Snapdragon 7 Gen 3 и обновленную операционную систему MagicOS 9.0 с элементами искусственного интеллекта. Аппарат стал прямым преемником Honor 300 и ориентирован на широкий круг пользователей, ищущих баланс между производительностью и ценой.

Honor 400 оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Вес устройства составляет 184 грамма при размерах 156,5×74,6×7,3 мм. Модель имеет защиту IP65 и доступна в черном, золотом и сером цветах.

Смартфон работает на базе Android 15 с фирменным интерфейсом MagicOS 9.0, поддерживающим функции искусственного интеллекта, включая Google Gemini, Circle to Search и AI Eraser. Основная камера получила сенсор на 200 МП с диафрагмой f/1.9, дополненный сверхширокоугольным модулем на 12 МП. Фронтальная камера устройства — 50 МП с апертурой f/2.0.

За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge мощностью 66 Вт. Хотя зарядка уступает более старшей модели Honor 400 Pro, новинка отличается более компактными размерами по сравнению с предшественником Honor 300, чей экран достигал 6,7 дюйма.

Стоимость Honor 400 на старте составит €499 за версию с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Также ожидается вариант с объемом хранения 256 ГБ. Запуск продаж в Китае запланирован на май 2025 года, а глобальная премьера ожидается в июне.

Honor 400 рассматривается как конкурент моделей среднего сегмента, таких как iQOO Neo 10. Ранее появившиеся рендеры устройства были удалены по требованию компании.