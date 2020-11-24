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Обзоры рынков

Honor привёз в Россию свой первый игровой ноутбук

24.11.2020 19:36

Honor 24 ноября начинает продажи своего игрового ноутбука Hunter, который на китайском рынке был представлен в начале осени.
Honor Hunter является полноценным игровым ноутбуков, в нем продвинутая система охлаждения, причем не только «железа», но также и клавиш WASD.

Заявлено, что общая площадь поверхности теплоотвода составляет 100 000 квадратных мм. Первым в продажу поступит топовая конфигурации ноутбука с NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i7-10750H.

Памяти в Hunter установили 16 ГБ, причем она не распаяна на материнской плате, поэтому ее можно заменить или расширить. Также предусмотрены два слота для SSD. Постоянной памяти установлено 512 ГБ.

Honor привёз в Россию свой первый игровой ноутбук

Помимо мощного «железа» в игровом китайском ноутбуке есть поддержка быстрой зарядки, которая встроенный аккумулятор на 7330 мАч за 30 минут зарядит на 60%, а вот общее время зарядки составляет 90 минут.

Помимо высокопроизводительного процессора и мощной видеокарты с трассировкой лучей в ноутбуке установили 16,1 дюймовый экран с частотой обновления до 144 Гц и 100% цветовым охватом sRGB.

Первые покупатели Honor Hunter смогут приобрести топовую версию со скидкой 32 тыс. рублей, а рекомендованная розничная цена игрового ноутбука составляет 159 990 руб.

Позже до российского рынка доберется более простая версия Honor Hunter, у которой уже будет процессор Intel Core i5-10300H и NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Остальные характеристики версии будет такие же, как в максимальной конфигурации. Цена за такой ноутбук на российском рынке составит 139 990 руб.

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