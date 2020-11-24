Honor привёз в Россию свой первый игровой ноутбук

Honor 24 ноября начинает продажи своего игрового ноутбука Hunter, который на китайском рынке был представлен в начале осени.

Honor Hunter является полноценным игровым ноутбуков, в нем продвинутая система охлаждения, причем не только «железа», но также и клавиш WASD.

Заявлено, что общая площадь поверхности теплоотвода составляет 100 000 квадратных мм. Первым в продажу поступит топовая конфигурации ноутбука с NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i7-10750H.

Памяти в Hunter установили 16 ГБ, причем она не распаяна на материнской плате, поэтому ее можно заменить или расширить. Также предусмотрены два слота для SSD. Постоянной памяти установлено 512 ГБ.

Помимо мощного «железа» в игровом китайском ноутбуке есть поддержка быстрой зарядки, которая встроенный аккумулятор на 7330 мАч за 30 минут зарядит на 60%, а вот общее время зарядки составляет 90 минут.

Помимо высокопроизводительного процессора и мощной видеокарты с трассировкой лучей в ноутбуке установили 16,1 дюймовый экран с частотой обновления до 144 Гц и 100% цветовым охватом sRGB.

Первые покупатели Honor Hunter смогут приобрести топовую версию со скидкой 32 тыс. рублей, а рекомендованная розничная цена игрового ноутбука составляет 159 990 руб.

Позже до российского рынка доберется более простая версия Honor Hunter, у которой уже будет процессор Intel Core i5-10300H и NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Остальные характеристики версии будет такие же, как в максимальной конфигурации. Цена за такой ноутбук на российском рынке составит 139 990 руб.