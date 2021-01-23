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Honor презентовала смартфон Honor V40 отдельно от Huawei

23.01.2021 23:13

Honor недавно стала отдельной компанией, и за счет этого она теперь может на свои смартфоны официально устанавливать операционную систему Android и сервисы от компании Google.
Теперь все представленные смартфоны китайского производителя оснащены сервисами Google.

Первым устройством, которое выпущено именно под отдельным брендом стал смартфон Honor V40.

Этот аппарат будет продаваться на глобальном рынке, в том числе и в России, но под другим названием — Honor View 40.

Презентации глобальной версии китайского смартфона состоится в апреле.

Honor презентовала смартфон Honor V40 отдельно от Huawei

Китайская новинка оснащена 6,72-дюймовым OLED экраном с разрешением 2676х1236 пикселей.

В верхней части дисплея размещена камера, а под самим экраном установили сканер отпечатка пальца.

Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп, а рядом с ней размещен еще один датчик – цветовой температуры.

На тыльной стороне аппарата находится основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольный объектив на 8 Мп, и два сенсора по 2 Мп.

Также в блоке камеры находится лазерный автофокус. В основе смартфона лежит процессор Dimensity 1000+ и 8 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти может быть установлено 128 или 256 ГБ.

Honor презентовала смартфон Honor V40 отдельно от Huawei

Батарея в Honor V40 на 4000 мАч, ее можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 66 Вт или 50 Вт беспроводной зарядкой.

Работает новинка под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 4.0.

В представленном смартфоне еще есть стереодинамики, двойной вибромотор, поддержка 5G, Bluetooth 5.1, GPS и ГЛОНАСС.

На Honor V40 в Китае начали принимать заказы с 22 января. Ссмартфон предлагается от 550 долларов.

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