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Honor презентовал в РФ недорогие смартфоны 8S Prime и 7A Prime

07.07.2020 13:20

Две новые модели смартфонов уже предлагаются для покупки в России, да и к тому же первые покупатели могут получить подарок в виде фитнес-браслета. Honor презентовал в РФ недорогие смартфоны 8S Prime и 7A Prime
Honor презентовал в РФ недорогие смартфоны 8S Prime и 7A Prime, которые продают по цене 8 990 и 7 990 рублей.

В подарок можно получить браслет Honor Band, а его стоимость на рынке в отдельности составляет 2 490 рублей.

Эти смартфоны в России представлены с сервисами Google и фирменной оболочкой EMUI.

Самый дорогой из представленных смартфонов имеет экран 5,71 дюйма с разрешением 1520х720 точек. Процессор в нем установлен MediaTek MT6761, а дополнит его 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу будет отвечать аккумулятор на 3 020 мАч. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная получила датчик на 5 Мп.

Модель Honor 7A Prime имеет 5,45-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, процессор MediaTek MT6739, батарею на 3 020 мАч2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, и камеры на 13 и 5 Мп.

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