Honor превзошла Xiaomi и Apple и стала третьим по величине производителем смартфонов в Китае

Согласно новому отчету, Honor стала третьим по величине производителем смартфонов в Китае. Бренд обогнал таких гигантов индустрии, как Apple и Xiaomi, и занял три верхних позиции на китайском рынке.

Согласно ChinaDaily, отчет CINNO Research показал, что китайские производители смартфонов Oppo и Vivo заняли первое и второе место на рынке смартфонов в Китае с поставками 5,6 миллиона и 5,3 миллиона единиц соответственно. Между тем, Xiaomi заняла четвертое место с 3,9 миллионами проданных устройств, а Apple заняла пятое место с 3 миллионами устройств. С другой стороны, Honor заняла третье место на рынке смартфонов в своей стране, несмотря на то, что изначально столкнулась с проблемами с поставками после того, как она была продана своей бывшей материнской компанией Huawei .

После полной независимости компания имела долю рынка в Китае всего 3 процента. Но с тех пор бренду удалось обезопасить и стабилизировать свою цепочку поставок, что позволило ей расти. Недавно Honor выпустила серию смартфонов Magic 3, ознаменовав выход компании на рынок мобильных телефонов премиум-класса. Кроме того, отчет CINNO Research также показал, что в прошлом месяце рынок демонстрировал устойчивый рост, при этом поставки выросли на 28,6 процента в годовом исчислении и достигли 26,68 миллиона единиц.

Примечательно, что смартфоны с поддержкой 5G стали движущей силой такого значительного роста поставок. На одни только устройства 5G пришлось 22,83 миллиона единиц или около 79,6 процента от общего объема продаж. За это время MediaTek продемонстрировал колоссальный рост на 118,3 процента в годовом исчислении, поставив более 10,2 миллиона чипов в июле 2021 года. Qualcomm по- прежнему занимает первое место, в то время как продажи Huawei HiSilicon упали на 70 процентов.