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Honor представит новый флагманский смартфон Magic V с гибким экраном 10 января

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В компании уже начали тизерную кампанию своей новинки и в новом тизере сообщили о дате презентации.

Honor представит новый флагманский смартфон Magic V с гибким экраном 10 января в Китае. Некоторые характеристики аппарата уже не являются секретом.

Например, известно об установленном в нем процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и батарее на 5 100 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки.

Также новинка будет оснащена 6,5 и 8-дюймовыми дисплеями, и основной камерой с главным модулем на 50 Мп. Работать раскладной аппарат будет под управлением Android 12 с Magic UI 6.0.

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