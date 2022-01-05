В компании уже начали тизерную кампанию своей новинки и в новом тизере сообщили о дате презентации.

Honor представит новый флагманский смартфон Magic V с гибким экраном 10 января в Китае. Некоторые характеристики аппарата уже не являются секретом.

Например, известно об установленном в нем процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и батарее на 5 100 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки.

Также новинка будет оснащена 6,5 и 8-дюймовыми дисплеями, и основной камерой с главным модулем на 50 Мп. Работать раскладной аппарат будет под управлением Android 12 с Magic UI 6.0.