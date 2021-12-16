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Honor представит 30 декабря новые ноутбуки MagicBook 16 с ОС Windows 11

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Компания Honor на 30 декабря запланировала новую презентацию. В этот день китайский производитель намерен показать публике новые модели ноутбуков серии MagicBook 16.
Как написали в анонсе презентации, новые версии смогут работать с несколькими экранами и взаимодействовать со смартфонами и планшетами Honor.

Работа с мобильными устройствами будет бесшовной, а это позволит с ноутбука использовать любое приложение, установленное на планшет или смартфон компании Honor.

В пресс-релизе также было сказано, что все новые модели MagicBook 16 поступят в продажу с предустановленной операционной системой Windows 11. Других данных про MagicBook 16 компания пока не раскрыла.

MagicBook 16
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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