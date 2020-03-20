Honor представит 21 марта молодежный смартфон Honor Play

Бренд официально анонсировал скорый дебют нового смартфона. В частности, компания намекнула на проведение презентации 21 марта новой модели, но какой именно не уточняется.

По предварительным данным, речь идет о Honor Play.

Модели этой линейки создавались с прицелом на молодежь. К сожалению никаких характеристик и подробностей о новинке нет.

Между тем, сообщается, что бренд Honor, впрочем, как и другие компании, активно восстанавливают работу своих магазинов и заводов, которые были закрыты на период карантина из-за коронавируса.