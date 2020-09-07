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Honor представила умные сверхпрочные часы Watch GS Pro

07.09.2020 08:45

Суббренд Huawei Honor анонсировал свои первые надежные умные часы Watch GS Pro на прошедшей в этом году выставке IFA в Берлине. Наряду с новыми Watch GS Pro представлены новые модные умные часы под названием Watch ES. Android-планшеты Pad 6 и Pad X6 также выпускаются за пределами Китая, как и трио ноутбуков Honor с процессорами AMD Ryzen последнего поколения.

Honor утверждает, что новые часы соответствуют 14 военным стандартам США MIL-STD-810G. К ним относятся испытания на устойчивость к высоким и низким температурам, дождю, влажности и низкому давлению на высоте. Чтобы понять, зачем вам нужны такие прочные умные часы, список поддерживаемых Honor 100 режимов тренировок дает вам некоторое представление. Он включает в себя новый режим катания на лыжах, который отслеживает ваши упражнения на склонах, а также другие высокооктановые занятия, такие как альпинизм, плавание и езда на велосипеде.

Honor представила умные сверхпрочные часы Watch GS Pro

По словам Honor, умные часы, работающие под управлением операционной системы Huawei LiteOS, оснащены пульсометром и поддерживают отслеживание кислорода в крови, отслеживание сна и даже мониторинг стресса. Другие функции включают в себя предупреждения о погоде, поддержку спутниковых систем позиционирования GPS и ГЛОНАСС и режим «обратного маршрута», который, по словам Honor, может отслеживать путешествие и использовать его, чтобы направить вас обратно по первоначальному пути. Однако нет поддержки карт и сторонних приложений, таких как Strava.

Что касается характеристик, вы получаете 1,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 454 x 454, а умные часы работают на чипсете Kirin A1. Срок службы батареи составляет максимум 25 дней, но при работе на открытом воздухе он снижается до 100 часов или всего 48 часов с включенным GPS. Часы представлены в черном, белом и синем цветах и ​​будут доступны с 7 сентября в Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании по цене 249,99 евро.

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