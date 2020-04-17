Honor представила смартфон Honor 9X Lite с сервисами Google

Honor 9X Lite накануне был представлен в Европе, причем этот аппарат вышел с устаревшим процессором Kirin 710 и сервисами Google.

Про Honor 9X Lite слухи появлялись еще зимой, но потом про этот смартфон инсайдеры не упоминали.

Теперь аппарат представлен официально, причем китайский производитель это сделал без каких либо анонсов.

Стоит отметить, что Honor 9X Lite вышел с сервисами Google, и это стало возможным потому что платформа Kirin 710 сертифицирована американской компанией, и аппараты с этим процессором могут продаваться с популярными в Европе приложениями.

Продажи Honor 9X Lite появится в Финляндии, а потом его привезут в другие страны ЕС. В новинке установили 6,5-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+.

В верхней части экрана выполнен вырез в виде небольшой «челки», в которой разместили датчики и фронтальную камеру с разрешением 16 мп.

На тыльной стороне в большом блоке размещена двойная камера с основным 48 Мп модулем, а второй на 2 Мп служит для размытия заднего фона в портретном режиме.

Под «капотом» смартфона размещено 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Батарея в устройстве на 3750 мАч и она поддерживает быструю 10 Вт зарядку.

Работает Honor 9X Lite под управлением Android 9 Pie и оболочкой EMUI 9. В Европе китайская новинка появится 14 мая по цене 199 евро.