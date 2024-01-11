Honor представила смарт-часы Watch 4 Pro в новых цветах

Кроме того, Honor анонсировала два новых цветовых варианта для своих умных часов Watch 4 Pro — белый и синий, которые станут доступны для покупки с 11 января. Компания также представила ряд новых циферблатов.

Honor Watch 4 Pro были выпущены в октябре прошлого года в трех цветовых вариантах: темно-зеленом (кожа), коричневом (кожа) и черном (силикон). Их цена начиналась от 1599 юаней (225 долларов). Новый белый вариант с кожаным ремешком будет стоить 1799 юаней (253 доллара), а синий вариант с силиконовым ремешком — 1599 юаней (225 долларов).

Honor также объявила о запуске программы тренировок, их разработали в сотрудничестве с Пекинским университетом спорта. Эта программа будет направлена на улучшение опыта пользователей в области фитнеса.

Часы Honor Watch 4 Pro с MagicOS имеют круглый AMOLED экран диагональю 1,75-дюймовым (464 × 464) Смарт-часы поддерживают e-SIM, GPS для навигации и совместимы со смартфонами под управлением Android 9 или выше, а также iOS начиная с 11 версии операционной системы.

Часы Watch 4 Pro оснащены чипом UNISOC W117, 64 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. В часах есть акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик сердечного ритма, датчик внешнего освещения и датчик атмосферного давления.

Honor Watch 4 Pro предлагают непрерывный мониторинг сердечного ритма, SpO2, отслеживание сна, уровня стресса и многое другое. Часы водонепроницаемы до 5 АТМ и поддерживают GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, QZSS и NFC. На одном заряде Honor Watch 4 Pro способны проработать до 10 дней в режиме smart, включая использование сети LTE до 2 часов в день.

Источник: gizmochina