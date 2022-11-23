Honor представила складной флагманский смартфон Honor Magic Vs

Honor показала свой флагманский смартфон со складным экраном, который поступит в продажу под названием Honor Magic Vs и на рынке он должен составить конкуренцию популярному Samsung Galaxy Z Fold4.

Honor Magic Vs создан на базе Snapdragon 8 Plus Gen 1, а не новейшего Snapdragon 8 Gen 2, но даже с этой платформой аппарат будет оставаться актуальным на протяжении 3-4 лет.

В раскладном аппарате на внешней стороне установили 6,45-дюймовый OLED экран с разрешением 2560х1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц. Внутренний гибкий дисплей тоже выполнен по OLED технологии, но его частота обновления 90 Гц, при этом частота регулировки ШИМ составляет 1920 МГц.

Производитель отметил, что в смартфоне установлены улучшенные петли, которые могут выдержать 400 000 циклов складывания-раскладывания. Толщина китайской новинки составляет 12,9 мм в сложенном состоянии и 6,1 мм в разложенном.

Основная камера Honor Magic Vs основана на 54 Мп датчике Sony IMX800, его дополнили 50 Мп и 8 Мп сенсорами, причем последний с 3-кратным оптическим зумом.

На рынке будут предлагаться версии: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Их цены $1050, $1115 и $1255 соответственно. Также в продажу поступит версия в 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, ее производитель оценил в $1520. Аппарат будет работать под управлением Android 13 с оболочкой MagicOS 7.0.