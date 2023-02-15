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Honor представила новый смартфон Honor Magic5 Lite до официального дебюта  

Автор На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

Китайский бренд официальную презентацию нового смартфона запланировала на 27 февраля, но уже сегодня производитель решил рассекретить характеристики и цены.

Honor представила новый смартфон Honor Magic5 Lite до официального дебюта в рамках выставки в Барселоне. Устройство получило процессор Snapdragon 695, который дополнят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Заявлено, что аккумулятор на 5 100 мАч часов может при умеренной нагрузке обеспечить автономность до двух суток. Батарея получила быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Honor представила новый смартфон Honor Magic5 Lite до официального дебюта  

Экран имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2400 x 1080 пикселей и 120 Гц. Он выполнен по технологии AMOLED. Что касается камер, то фронтальная получила разрешение на 16 Мп, а в основной заявлены модули на 64, 5 и 2 Мп.

Honor Magic5 Lite весит 175 грамм, а его толщина составляет 7,9 мм.

Из коробки аппарат будет работать под управлением MagicUI 6.1 (на базе Android 12). В продаже новая модель смартфона будет доступна по цене 379 евро или чуть более 30 тыс. рублей. его уже можно купить, правда пока только во Франции.

Honor представила новый смартфон Honor Magic5 Lite до официального дебюта  

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