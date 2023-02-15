Китайский бренд официальную презентацию нового смартфона запланировала на 27 февраля, но уже сегодня производитель решил рассекретить характеристики и цены.

Honor представила новый смартфон Honor Magic5 Lite до официального дебюта в рамках выставки в Барселоне. Устройство получило процессор Snapdragon 695, который дополнят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Заявлено, что аккумулятор на 5 100 мАч часов может при умеренной нагрузке обеспечить автономность до двух суток. Батарея получила быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Экран имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2400 x 1080 пикселей и 120 Гц. Он выполнен по технологии AMOLED. Что касается камер, то фронтальная получила разрешение на 16 Мп, а в основной заявлены модули на 64, 5 и 2 Мп.

Honor Magic5 Lite весит 175 грамм, а его толщина составляет 7,9 мм.

Из коробки аппарат будет работать под управлением MagicUI 6.1 (на базе Android 12). В продаже новая модель смартфона будет доступна по цене 379 евро или чуть более 30 тыс. рублей. его уже можно купить, правда пока только во Франции.