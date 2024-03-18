Honor представила Magic 6 Ultimate Edition на Snapdragon 8 Gen 3

На сегодняшнем мероприятии в Китае компания Honor представила свои последние технологические достижения, среди которых главным анонсом стал Honor Magic 6 Ultimate. Этот смартфон привлек внимание энтузиастов технологий несмотря на то, что его технические характеристики стали известны всего за несколько часов до анонса.

Honor Magic 6 Ultimate Edition оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, что соответствует конкурентам, таким как Galaxy S24 Ultra. Экран устройства имеет размер 6,8 дюйма с разрешением 2800×1280 и OLED-панелью LTPO с частотой 120 Гц.

В области камер Honor Magic 6 Ultimate Edition предлагает революционную «супердинамическую камеру с орлиным глазом», которая сравнима с однообъективными зеркальными камерами (SLR). В этой системе используется первая в отрасли сверхдинамичная основная камера с орлиным глазом H9800 (Howell OV50K) с большим сенсором 1/1,3 дюйма, широким динамическим диапазоном и оптической стабилизацией изображения (OIS).

Телефон также обладает 1200-точечной лазерной радарной системой фокусировки и усовершенствованной системой обработки изображений для мобильных устройств, созданной на основе технологии автономного вождения, обеспечивая полнонаправленный захват движения и потрясающие результаты даже в сложных условиях освещения.

Смартфон имеет толщину 8,9 мм, весит 227 грамм и оснащен батареей емкостью 5600 мАч, поддерживающей проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт. Он также обладает сертификатом защиты от воды и пыли IP68 и добавляет уникальную возможность двунаправленной спутниковой связи. Новинка доступна в двух цветах: черном и фиолетовом.