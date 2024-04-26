Honor представила и запустила продажи доступного селфи-камерофона Honor 200 Lite

Honor 200 Lite был представлен в качестве доступного смартфона с фокусом на камеру для селфи. Его особенности включают двойную фронтальную камеру с основным датчиком 50 Мп, а также тонкий корпус и ёмкую батарею.

Смартфон имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства находится процессор MediaTek Dimensity 6080, а объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной памяти — 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Основная камера Honor 200 Lite имеет разрешение 108 Мп, а также присутствуют широкоугольная камера 5 Мп и вспомогательная камера 2 Мп. Фронтальная камера с основным датчиком 50 Мп позволяет создавать эффект глубины и имеет автофокус. Смартфон также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, слотом для двух SIM-карт и поддержкой NFC.

Honor 200 Lite работает на операционной системе MagicOS 8.0, основанной на Android 14. Однако стоит отметить, что устройство не имеет защиты от воды и не поддерживает беспроводную зарядку.

Смартфон Honor 200 Lite уже доступен на международном рынке по цене 329 евро (32, 5 тыс. рублей).