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Honor представила и запустила игровой смартфон Honor 90 GT за 33 тысячи рублей

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Honor представила в Китае новый смартфон Honor 90 GT, который предназначен для геймеров. Он оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm прошлого поколения.

Honor представила и запустила игровой смартфон Honor 90 GT за 33 тысячи рублей

Несмотря на то, что это не самая новая система на чипе, она обладает достаточной производительностью для игр, что было продемонстрировано на мероприятии.

Для охлаждения Snapdragon 8 Gen 2 используется СО площадью 37 347 мм2, включающая испарительную камеру площадью 5268 мм2.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2664 × 1200 пикселей. Максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц, а локальная пиковая яркость достигает 2600 кд/кв.м (пиковая яркость всех панелей — 1200 кд/кв.м). Частота регулировки ШИМ составляет 3840 Гц, что делает экран немерцающим. Экран обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Honor представила и запустила игровой смартфон Honor 90 GT за 33 тысячи рублей

Фронтальная камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором, а основная камера имеет датчики с разрешением 50 мегапикселей (Sony IMX906 с широкоугольным объективом и оптической стабилизацией изображения) и 12 мегапикселей (со сверхширокоугольным объективом).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч, и она поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство за 1 час.

Honor 90 GT доступен в четырех конфигурациях памяти: 12/256 ГБ за 365 долларов, 16/256 ГБ за 405 долларов, 16/512 ГБ за 450 долларов и 24 ГБ / 1 ТБ за 520 долларов.

Honor представила и запустила игровой смартфон Honor 90 GT за 33 тысячи рублей Honor представила и запустила игровой смартфон Honor 90 GT за 33 тысячи рублей Honor представила и запустила игровой смартфон Honor 90 GT за 33 тысячи рублей

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