Honor представила и запустила игровой смартфон Honor 90 GT за 33 тысячи рублей

Honor представила в Китае новый смартфон Honor 90 GT, который предназначен для геймеров. Он оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm прошлого поколения.

Несмотря на то, что это не самая новая система на чипе, она обладает достаточной производительностью для игр, что было продемонстрировано на мероприятии.

Для охлаждения Snapdragon 8 Gen 2 используется СО площадью 37 347 мм2, включающая испарительную камеру площадью 5268 мм2.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2664 × 1200 пикселей. Максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц, а локальная пиковая яркость достигает 2600 кд/кв.м (пиковая яркость всех панелей — 1200 кд/кв.м). Частота регулировки ШИМ составляет 3840 Гц, что делает экран немерцающим. Экран обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Фронтальная камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором, а основная камера имеет датчики с разрешением 50 мегапикселей (Sony IMX906 с широкоугольным объективом и оптической стабилизацией изображения) и 12 мегапикселей (со сверхширокоугольным объективом).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч, и она поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство за 1 час.

Honor 90 GT доступен в четырех конфигурациях памяти: 12/256 ГБ за 365 долларов, 16/256 ГБ за 405 долларов, 16/512 ГБ за 450 долларов и 24 ГБ / 1 ТБ за 520 долларов.