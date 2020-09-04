Honor представила флагманский планшет Honor Pad V6

Пока США изобретают все больше и больше санкций против Huawei и ее дочерних компаний, китайский гигант продолжает работать. Так его бренд Honor представил первый флагманский планшет Pad V6 на базе Android — возможно, это один из последних продуктов Huawei на базе чипов Kirin: очевидно, резервов Kirin 985, лежащих в основе устройства, пока хватает для анонса новых устройств, но все же они не бесконечны.

Устройство действительно любопытное. Он оснащен 10,4-дюймовым экраном 2K (2000 × 1200 — 16: 9,6) с довольно тонкими рамками (7,9 мм с каждой стороны, меньше, чем у iPad Pro и Galaxy Tab 6) — 84% передней панели занимает дисплей. Также стоит добавить, что экран имеет 100% охват sRGB и максимальную яркость 430 нит.

Honor позиционирует это устройство как компактную и легкую замену ноутбуку — недаром для него изготовлен удобный чехол-клавиатура и поддерживается Honor Magic-Pencil (4096 градусов нажатия). Однако оба аксессуара необходимо приобретать отдельно.

Благодаря 7-нм однокристальной системе HiSilicon Kirin 985 поддерживается Wi-Fi 6 со скоростью загрузки до 2400 Мбит/с (решения с поддержкой сотовой связи официально в России не продаются). Громкие и качественные звуковые эффекты Histen 6.1 обеспечивают четыре довольно крупных динамика с заявленными глубокими басами.

Для более эффективной работы Honor Pad V6 поддерживает функцию App Multiplier: несколько окон одного и того же приложения могут отображаться на разделенном экране (это требует поддержки со стороны разработчиков, но список совместимого программного обеспечения быстро растет). Конечно, также поддерживается многооконный режим Android (с проприетарной возможностью размещать приложения в небольших всплывающих окнах).

К другим приятным функциям можно отнести тесное взаимодействие со смартфонами Android: прямо на планшете, например, вы можете вынуть экран смартфона и перетащить файлы с одного экрана на другой, управлять звонками и так далее. Задняя камера представлена ​​связкой 13 + 8 мегапикселей, а аккумулятор емкостью 7250 мАч обещает до 2 дней автономной работы.

Honor Pad V6 доступен только в черном цвете и включает в себя 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти (плюс поддержка карт microSD до 1,5 ТБ). При весе 475 граммов размеры составляют 243,4 х 162,2 х 7,2 мм. Официальная стоимость планшета в России — 29 990 рублей. Предварительные заказы откроются 4 сентября в официальном онлайн-магазине Honor. При этом в случае покупки устройства до полного запуска 18-го дня покупатели получат на выбор цифровую ручку Magic-Pencil, беспроводную клавиатуру или беспроводные наушники, а также с подпиской на сайте — дополнительную скидку.