Honor представил смартфон Play 30 Plus 5G с чипом Dimensity 700 за 170 долларов

Новый аппарат относится к линейке среднебюджетных смартфонов, а работать он будет под управлением ОС Android 11 с Magic UI 5.0.

Заказы на смартфон уже принимают, и уже известна его цена – 170 долларов. В основе аппарата лежит процессор MediaTek Dimensity 700, дополненный 4,6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Диагональ дисплея составляет 6,74 дюйма.

Его разрешение — 1600 × 720 точек (HD+), а частота обновления – 90 Гц. Фронтальная камера имеет модуль на 5 Мп, а в основной камере заявлены датчики на 13 и 2 Мп.

За автономность аппарата будет отвечать аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 22,5-ваттной зарядки. В продаже смартфон Honor Play 30 Plus 5G появится в черном, золотистом и серебристом синем цвете.