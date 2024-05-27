В соответствии с данными, опубликованными на сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), Honor получила патент на новый дизайн раскладного телефона.

Патент был подан в 2022 году и одобрен в этом месяце. Он раскрывает дизайн раскладного телефона, который выделяет его среди других.

Самым заметным аспектом патентных иллюстраций являются угловатые края телефона. Этот оригинальный дизайн отличается от обычной округлой эстетики складных телефонов, придавая ему футуристический и уникальный вид.

В патенте не указаны подробности о технических характеристиках устройства. Однако мы видим, что телефон оснащен полноэкранным дисплеем с ромбовидным вырезом для камер, скорее всего с двойной камерой.

Ранее авторитетный источник Digital Chat Station намекал на то, что у раскладного телефона Honor будет безрамочный внешний экран, называя рамки просто «рамкой телефона». Таким образом, Honor, возможно, хочет предложить пользователям впечатляющий внешний экран-обложку.

Если эти слухи подтвердятся, раскладной телефон Honor может представлять серьезную конкуренцию для ожидаемой анонсированной в июле 2024 года модели Samsung Galaxy Z Flip 6 и слухов о Motorola Razr 50 Ultra, старт продаж которой ожидается в ближайшие месяцы.

Официальное название раскладного телефона Honor пока не разглашается, но по слухам предстоящая модель складного телефона будет называться «Honor Magic V Flip».