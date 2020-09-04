Honor показала обновлённый ноутбук MagicBook Pro на IFA 2020

Honor MagicBook Pro только что был анонсирован на IFA 2020, и я ежедневно использую его для выполнения всех задач, которые обычно выполняю на своем MacBook Pro. Honor MagicBook Pro — это большая победа в моей книге, и, хотя в будущем мы собираемся подготовить более подробный обзор, я пока что действительно наслаждаюсь этим.

Новый ноутбук имеет полностью алюминиевый корпус с пескоструйной обработкой корпуса, на которую накладывается только большая гравировка «HONOR». Сам ноутбук довольно тонкий, особенно в раскрытом виде, и весит всего 1,7 кг. Он достаточно маленький и легкий, чтобы можно было удобно носить его одной рукой и не боялся уронить. Мембранная клавиатура с подсветкой, не очень яркая, но для ночного использования вполне подойдет. Трекпад больше, чем у предыдущих клавиатур Honor. Слева и справа от клавиатуры у вас есть пара двойных динамиков. Качество не самое лучшее, но они делают свою работу и работают довольно громко. На правой стороне ноутбука есть 2 порта USB-A вместе с разъемом для наушников, а на левой стороне есть порт USB-C, порт HDMI и порт USB-C.

Дисплей Honor MagicBook Pro неплохой. Это 16,1-дюймовый дисплей IPS 1080p с максимальной яркостью 300 нит.

Прежде всего, это быстро. Ryzen 5 4600H — это процессор начального уровня, но вы не узнаете его, просто используя его. Производительность была отличной практически во всем, и она даже не нагревается.

Тест производительности накопителя Western Digital nVME, и результаты очень впечатляет.

Быстрый тест CineBench на предустановке батареи с максимальной производительностью,

AMD Ryzen 5 4600H может похвастаться довольно низким TDP 45 Вт, что означает, что для обычного использования большую часть времени TDP будет намного ниже. В сочетании с массивной батареей на 56 Втч в Honor MagicBook ProHonor утверждает, что вы получите 11 часов автономного воспроизведения видео 1080p без подзарядки.

Когда аккумулятор разрядится, вы сможете зарядить до 50% всего за полчаса с помощью прилагаемого зарядного устройства USB-C мощностью 65 Вт. Это же зарядное устройство также будет быстро заряжать ваши устройства Huawei и Honor.