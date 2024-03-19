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Honor показала новые TWS наушники для спортсменов

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Honor также представил наушники под названием Honor TiinLab Open-Back Buds.

Наушники получили открытую конструкцию, которая позволяет слышать окружающие звуки, а за счет заушин, они подойдут для бега или езде на велосипеде по пересеченной местности.

Honor TiinLab Open-Back Buds оснащены Bluetooth 5.3 для стабильного соединения и поддерживают кодеки AAC и SBC, обеспечивая высококачественное звучание.
Новинки получили динамики 13,4 мм с индивидуально настроенной динамической катушкой для лучшего баса. Они также оснащены двумя микрофонами с системой шумоподавления на основе искусственного интеллекта для четких разговоров.

Пользователи могут настраивать звуковые параметры через приложение Honor Smart Space.
Наушники имеют сертификацию IP54, что делает их устойчивыми к поту и подходящими для занятий спортом. Каждый наушник весит всего 6,8 грамма, а вес зарядного футляра составляет 132 грамма. Honor заявляет о 10 часах непрерывного времени работы наушников, которое можно продлить до 40 часов с помощью зарядного футляра.

Наушники доступны в цветах Chenhui Gold и Magic Night Black и предлагаются для предварительного заказа по специальной цене 499 юаней. «Живые» продажи Honor TiinLab Open-Back Buds начнутся 22 марта.

Honor показала новые TWS наушники для спортсменов

Источник: gizmochina

Honor TiinLab Honor TiinLab Open-Back Buds
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