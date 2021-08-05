Honor Play5T Pro запущен за 1499 юаней

Honor Pro Play5T запущен в Китае. Это телефон среднего класса 4G, который предлагает такие ключевые функции, как дисплей FHD +, игровой процессор, 64-мегапиксельную камеру и поддержку быстрой зарядки 66 Вт.

Honor Play5T Pro имеет размеры 160,68 x 73,3 x 8,4 мм и весит около 179 граммов. Он имеет 6,6-дюймовый ЖК-экран IPS с перфорированной конструкцией, обеспечивающий разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Он предлагает соотношение экрана к корпусу 94,2 процента.

Отверстие для дисплея оснащено 16-мегапиксельной камерой для селфи. На задней панели устройства установлена ​​вертикальная камера, в которой размещены 64-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Под капотом Play5T Pro присутствует чипсет Helio G80. Устройство поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт. Компания утверждает, что телефону требуется всего 30 минут, чтобы с нуля набрать 53% заряда батареи.

Play5T Pro загружается до Android 10, на который наложен Magic UI 4.0. Устройство предлагает такие функции подключения, как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Наконец, он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Honor Play5T Pro, который поставляется только в версии 8 ГБ + 128 ГБ, в Китае стоит 1499 юаней (~ 232 доллара). Устройство можно приобрести в цветах Magic Night Black и Titanium Silver.

Источник — Astera.