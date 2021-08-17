Honor Play5 с Dimensity 800U поступит в Китай в новом синем цвете

Honor официально выпустила смартфон Play5 еще в мае этого года с такими характеристиками, как OLED-дисплей, четыре камеры и Dimensity 800U SoC. Изначально при запуске Honor Play5 был доступен в трех цветовых вариантах — черном, фиолетовом и градиентном. Теперь Honor представила смартфон в новом синем цвете.

Honor Play5 в синем оттенке стоит 2099 юаней (~ 324 доллара) за базовый вариант 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 2299 юаней (~ 354 доллара) за вариант 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Интересно, что в настоящее время Honor предлагает устройство по начальной цене 1999 китайских юаней (~ 309 долларов США).

Honor Play5 оснащен 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с дырочками и разрешением Full-HD +. Он имеет 16-мегапиксельную переднюю камеру, размещенную в выемке, и систему с четырьмя камерами сзади.

Остров задней камеры содержит основной объектив на 64 МП, сверхширокоугольный датчик на 8 МП, макрообъектив на 2 МП и датчик глубины на 2 МП. У него есть светодиодная вспышка, зажатая между четырьмя датчиками. Он оснащен встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, обеспечивающим дополнительную безопасность.

Под капотом он работает на SoC MediaTek Dimensity 800U в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ внутренней памяти UFS 2.1. Он оснащен батареей емкостью 3800 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Honor утверждает, что он может зарядиться до 60% всего за 15 минут зарядки.

Телефон с двумя SIM-картами поддерживает 5G и поддерживает Wi-Fi 802.11ac, GPS и Bluetooth v5.1. Устройство имеет разъем для наушников 3,5 мм для аудио и порт USB Type-C для передачи данных и зарядки. Он также поддерживает NFC. Что касается программного обеспечения, он работает на MagicUI 4.0 на базе ОС Android 10.

Источник — Astera.