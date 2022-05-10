Honor Play 30 начального уровня выйдет на рынок с процессором Snapdragon 480+ 5G

При создании внешности Honor Play 30 дизайнеры обращали внимание дизайн iPhone 13, а точнее оформление его основной камеры.

В Honor Play 30 решили разместить модули основной камеры по диагонали — в одном углу датчик изображения, а в другом светодиодная фотовспышка, которая внешне имитирует еще одну камеру.

В основе бюджетного смартфона лежит Snapdragon 480+ с поддержкой 5G, который дополнили 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, и 128 ГБ постоянной памяти.

Экран устройства 6,5-дюймовый с каплевидным вырезом в верхней части для 5 Мп камеры, на задней панели 13 Мп камера.

Honor Play 30 получил аккумулятор на 5000 мАч с возможностью зарядки блоком питания мощностью 10 Вт.

В продажу аппарат поступит под управлением Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 5.0. Дату выхода и цены на Honor Play 30 пока не сообщают.