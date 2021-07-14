Honor планирует глобальную пресс-конференцию 12 августа

Теперь, когда доминирование Huawei на мировом рынке значительно уменьшилось, Honor стремится занять свое место на международном уровне. С момента разрыва с Huawei Honor пытается добиться успеха за пределами Китая.

Сегодня Honor подтвердила, что ее глобальная конференция запланирована на 12 августа. Учитывая утечки информации о Honor Magic 3, мы можем ожидать, что телефон дебютирует на августовском мероприятии на мировом рынке.

Теперь, когда запланирована глобальная пресс-конференция, возникает главный вопрос: будут ли в грядущих телефонах Honor предустановлены Google Play Store и игровые сервисы? Что ж, Honor недавно подтвердила, что Honor 50 и грядущие телефоны Honor Magic (Honor Magic 3) будут поставляться с магазином Google Play из коробки.

Подтверждено, что Honor Magic 3 будет оснащен новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 888+. Snapdragon 888+ — это более продвинутая версия текущей модели 888 с улучшенной производительностью.

Некоторые предыдущие слухи также показали, что будет два телефона Honor Magic, Magic 3 и складная модель Magic. В настоящее время подробности о Honor Magic Fold недоступны, но, учитывая, что запуск является официальным, мы также можем вскоре увидеть утечки о телефоне.

Источник — Astera.