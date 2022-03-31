Honor откладывает первую продажу Magic4 Pro на 20 дней до 22 апреля

Ранее сегодня (31 марта 2022 г.) компания Honor официально объявила, что откладывает первую продажу своего недавно представленного Magic4 Pro. Теперь компания отложила запуск устройства на 20 дней.

Для тех, кто не знает, китайский производитель смартфонов изначально планировал выпустить телефон 2 апреля 2022 года. Но после задержки Magic4 Pro теперь будет доступен для покупки 2 апреля на внутреннем рынке бренда в Китае. Хотя подробности о задержке неизвестны, компания заявила, что основной причиной переноса запуска является воздействие глобальной пандемии на цепочку поставок.

Хотя Honor также добавила, что клиенты, которые уже заплатили полную цену онлайн за предварительные заказы, могут получить смартфон раньше, поскольку компания отправит устройство до 22 апреля. Для клиентов, которые забронировали устройство в автономном режиме, магазины должны связаться с ними в ближайшее время. Примечательно, что новость была опубликована в официальном аккаунте Weibo, где говорится, что Honor и ее партнеры по цепочке поставок усердно работают над преодолением трудностей, вызванных глобальной пандемией.

Кроме того, фирма делает все возможное, чтобы увеличить производство, чтобы удовлетворить спрос. Говоря о самом смартфоне, это флагманский телефон с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC, питаемый от большой аккумуляторной батареи емкостью 4800 мАч, поддерживающей быструю зарядку 66 Вт, и оснащенный 50-мегапиксельным модулем с четырьмя камерами, который состоит из 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и даже 64-мегапиксельного телеобъектива.