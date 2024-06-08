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Honor опубликовала рекламные фото Magic V Flip с огромным внешним дисплеем

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Опубликованы рекламные фото складного смартфона Honor Magic V Flip, который собирается представить компания Honor в этом месяце.

Honor опубликовала рекламные фото Magic V Flip с огромным внешним дисплеем

Основным преимуществом этой модели является огромный внешний дисплей, отличающий ее от конкурентов.

Внешний дисплей Honor Magic V Flip имеет двухэкранный формат, где одна часть предназначена для отображения времени и уведомлений, а на другой части можно использовать основные приложения, такие как карты, сервисы доставки еды и социальные сети.

Honor опубликовала рекламные фото Magic V Flip с огромным внешним дисплеем

По сравнению с другими моделями телефонов, такими как Galaxy Z Flip 5 с дисплеем размером 3,4 дюйма, более крупный Magic V Flip обеспечивает более комфортные условия использования.

Кроме того, дизайн Honor Magic V Flip отличается от Oppo Find N3 Flip тем, что не использует область под камерой.

Официальная презентация смартфона Honor Magic V Flip состоится 13 июня.

Honor опубликовала рекламные фото Magic V Flip с огромным внешним дисплеем

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