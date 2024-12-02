Представлены субфлагманские смартфоны Honor 300, Honor 300 Pro и 300 Ultra

Компания Honor анонсировала свои новые смартфоны серии 300, включающую три модели: стандартную, Pro и Ultra. Как и было обещано, устройства дебютировали официально 2 декабря, при этом о глобальной презентации в компании пока не говорят. В Китае новинки уже доступны для заказа в разных конфигурациях.

Итак, Honor 300 отличается гладким 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2664×1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Модель Pro имеет 6,78-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 2700×1224 пикселей, также с частотой 120 Гц. Оба устройства поддерживают ШИМ-затемнение с частотой 3840 Гц и могут выдавать яркость до 4000 нит.

Обе модели оснащены фронтальной камерой на 50 Мп. В Honor 300 установлена двойная задняя камера с основным датчиком на 50 Мп и сверхширокоугольным макрообъективом на 12 Мп.

Honor 300 Pro предлагает тройную камеру с тем же основным датчиком, а также телеобъективом на 50 Мп для съёмки удалённых объектов.

Смартфоны работают на процессорах Snapdragon: Honor 300 — на Snapdragon 7 Gen 3, а Pro — на Snapdragon 8 Gen 3. Оба устройства имеют аккумуляторы ёмкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт. Модель Pro дополнительно поддерживает беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и Wi-Fi 7.

Цены на Honor 300 начинаются от 2299 юаней (33 600 рублей) за модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Honor 300 Pro стартует с 3399 юаней (49 700 рублей) за аналогичную конфигурацию.

Также Honor анонсировала новый флагманский смартфон 300 Ultra, который отличается роскошным дизайном и высококачественными камерами. Модель обладает 7-слойной задней панелью из кожи с уникальным тиснением и доступна в цветах Ink Rock Black и Camellia White.

Смартфон имеет толщину 8,2 мм и весит 198 г в версии с кожаной задней панелью. На задней панели расположена тройная камера, включая 50-мегапиксельный основный сенсор Sony IMX906, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с оптической стабилизацией. Honor утверждает, что 300 Ultra предлагает 3,8-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум.

На передней панели расположен 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2700×1224 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 с модифицированной конфигурацией и имеет систему охлаждения из нержавеющей стали.

Honor 300 Ultra оснащён аккумулятором ёмкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, а также беспроводной зарядкой на 80 Вт.

Устройство также поддерживает функции защиты от воды и пыли по стандарту IP55 и включает в себя стереодинамики и линейный вибромотор.

Цена Honor 300 Ultra начинается от 4199 юаней (61 400 рублей) за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а максимальная конфигурация с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ памяти стоит 4699 юаней (68 700 рублей).

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