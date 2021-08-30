Honor официально открывает новую штаб-квартиру в Китае

Honor только что официально объявила об открытии своей глобальной штаб-квартиры в Шэньчжэне. Компания поделилась новостью сегодня (30 августа 2021 года), поскольку различные центры исследований и разработок также переезжают на новое место.

Бренд сделал объявление в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, на котором также были размещены изображения новой глобальной штаб-квартиры. Кроме того, китайский производитель смартфонов также заявил, что на новом месте будут размещены высококачественные аппаратные средства, а также сложное лабораторное оборудование и разнообразная офисная атмосфера, что поможет компании и ее команде расти. На данный момент центры исследований и разработок из таких регионов, как Пекин, Сиань, Нанкин и другие, также переехали на новое место.

ЧестьКомпания добавила, что новая атмосфера также позволит Honor предлагать своим клиентам максимальное впечатление от продукта за счет технологических инноваций. Для тех, кто не знает, штаб-квартира находится в районе Футянь в Шэньчжэне и имеет общий размер 350 000 квадратных метров и общую площадь 39 000 квадратных метров. Примечательно, что он находится всего в 12 километрах от штаб-квартиры Huawei , ее бывшей материнской компании.

Еще в ноябре 2020 года компания продала Honor, чтобы обеспечить свое выживание, и с тех пор бренд работает независимо от Huawei. Теперь открытие новой глобальной штаб-квартиры знаменует собой важный шаг на пути к дальнейшему развитию компании в своей стране и даже на зарубежных рынках.

Источник — Astera.