Компания распространила в сети первые изображения, которые анонсируют скорую презентацию нового смартфона со складным экраном.

Honor официально анонсировал дебют своего первого раскладного смартфона Magic V, не раскрывая при этом никаких подробностей.

На тизере показали лишь две панель с шарниром. По предварительным данным, в этом устройстве будут экраны диагональю 8,0 и 6,5 дюйма, причем их поставлять производителю будут такие компании как BOE и Visionox. Ожидается, что в новинке будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1. Других подробностей пока нет.