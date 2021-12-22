Главная » Новости

Honor официально анонсировал дебют своего первого раскладного смартфона Magic V

На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания распространила в сети первые изображения, которые анонсируют скорую презентацию нового смартфона со складным экраном.
Honor официально анонсировал дебют своего первого раскладного смартфона Magic V, не раскрывая при этом никаких подробностей.

На тизере показали лишь две панель с шарниром. По предварительным данным, в этом устройстве будут экраны диагональю 8,0 и 6,5 дюйма, причем их поставлять производителю будут такие компании как BOE и Visionox. Ожидается, что в новинке будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1. Других подробностей пока нет.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.