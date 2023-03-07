Honor начала в России официальные продажи смартфона Honor X8a со 100-Мп камерой

Смартфон Honor X8a среднего уровня добрался до российского рынка, его в розничных магазинах предлагают по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей.

Honor X8a для глобального рынка был представлен месяц назад. Это аппарат на фоне устройств с ценой до 20 тыс. рублей выделяется камерой. В российской новинке она тройная с основным датчиком на 100 Мп, который дополнен модулем на 5 и 2 Мп.

В основе Honor X8a лежит процессор MediaTek Helio G88. Эран аппарата 6,7-дюймовый с разрешением 2388 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Работает смартфон под управлением Android 12 с оболочкой MagicUI 6.1 и сервисами Google. Первые покупатели Honor X8a могут приобрести смартфон за 17 990 рублей, причем они еще получат подарок в виде беспроводных наушников Honor Choice Earbuds X3.