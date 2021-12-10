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Honor начала продажи в Китае новых смартфонов Honor 60 и 60 Pro

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В Китае стартовали продажи новой серии смартфонов от компании Honor.
В розничных магазинах и интернет-магазине компании можно приобрести Honor 60 и Honor 60 Pro по цене от 424 и 518 долларов.

Модели предлагаются в нескольких вариантах. Так, для Honor 60 доступно три модификации — 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ памяти.

Honor 60 Pro можно купить в версиях с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти. Самая дорогая модификация смартфона оценивается в 628 долларов.

Honor начала продажи в Китае новых смартфонов Honor 60 и 60 Pro

Honor 60 получил 6,67 дюймовый OLED экран, в старшей версии установлен 6,78-дюймовый дисплей, но оба экрана работают с частотой обновления 120 Гц.

В аппаратах установили процессор Snapdragon 778G Plus и аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

У Honor 60 основная камера оснащена фотодатчиками 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, Honor 60 Pro получил камеру с модулями на 108 Мп, 50 Мп и 2 Мп. Также смартфоны отличаются фронтальными камерами. В Honor 60 она на 32 Мп, а в Honor 60 Pro на 50 Мп.

Honor Honor 60 Honor 60 Pro
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